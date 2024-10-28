Це підвищення також проводиться на основі нової методології тарифоутворення.

Під час війни та після її затвердження тарифи на комунальні послуги для населення можуть підвищитися.

Про це інформують в МВФ.

Чому зростають тарифи в Україні

Відповідно до меморандуму МВФ, підвищення тарифів буде відбуватися тільки за наявності відповідних умов. Це підвищення також проводиться на основі нової методології тарифоутворення.

Українські посадовці висловили сподівання на зовнішнє фінансування та прозору пряму бюджетну підтримку державних енергетичних підприємств у період очікування доступних бюджетних ресурсів.

Зверніть увагу! Після закінчення війни внаслідок проведених реформ має відбутися відновлення та посилення конкуренції на оптових і роздрібних ринках газу.

Для забезпечення стабільності системи та зменшення квазіфіскальних зобов'язань необхідним є поступове підвищення тарифів на газ і електроенергію, щоб покрити витрати. При цьому передбачено надання достатніх та цільових ресурсів для підтримки вразливих домогосподарств, – передбачено в меморандумах МВФ.

Згідно з документом, уряд України має затвердити дорожню карту для подальшої лібералізації ринків газу та електроенергії.

Важливо! Розробка дорожньої карти обґрунтовуватися на технічному аналізі фінансового сектору в координації з Європейською комісією.

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