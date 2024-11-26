ПриватБанк у відповідь повідомив, що жінка підписала договір, який дозволяє автоматичне списання коштів у разі боргу за кредитною карткою.

Клієнти ПриватБанку часто скаржаться на автоматичне списання грошей зі своїх рахунків і однією з таких стала жінка, яка отримала 1 799 гривень від Фонду соціального страхування України, але ці кошти були автоматично зняти банком.

Цей випадок розглядався Світловодським міськрайонним судом Кіровоградської області.

Деталі справи

20 листопада 2020 року жінка отримала на свою проблему 1 799 гривень від Фонду соціального страхування, але ці гроші були автоматично списані на чотирьох етапах: 680 гривень 20 листопада, 757 гривень 26 листопада, 355 гривень 30 листопада та 6 гривень 26 грудня. Жінка заявила, що ці списання були безпідставними, адже не існувало виконавчого провадження про її борг перед банком. Суд відмовив ПриватБанку в стягненні боргу, оскільки банк не зміг довести наявність кредитних зобов'язань.

Жінка звернулася до суду з вимогою повернути безпідставно зняті гроші, а також стягнути 3% річних (124 гривні), інфляційні втрати (749 гривень) та компенсацію моральної шкоди. Вона зазначила, що через списання коштів не змогла отримати достатньо ліків та була змушена просити фінансову допомогу в інших, що знизило її емоційний стан.

ПриватБанк у відповідь повідомив, що жінка підписала договір, який дозволяє автоматичне списання коштів у разі боргу за кредитною карткою.

Рішення суду

Суд частково задовольнив вимоги жінки, зобов’язавши ПриватБанк повернути 1 799 гривень, а також зтягнути 3% річних та інфляційних втрат, що в сумі становить 2 673 гривні.

Суд також нагадав, що згідно з рішенням від 5 квітня 2022 року вимоги ПриватБанку щодо заборгованості були безпідставними, адже банк не довів наявності кредитних зобов’язань. Крім того, банк не надав інших доказів, які б дозволили автоматичне списання коштів.

Відповідно до Цивільного кодексу України, право розпоряджатися своїми коштами належить власнику, і будь-яке втручання банку можливо лише на підставі закону, договору або судового рішення.

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