Банк пояснив, що операції були проведені через дистанційне обслуговування, за яке він відповідальності не несе.

Одна з клієнток Ощадбанку, яка розмістила на депозиті 30 тисяч гривень, виявила, що кошти з її рахунку зникли.

Про це йдеться в рішенні Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Деталі ситуації

У травні 2018 року жінка виклала договірний депозит під назвою "Мій пенсійний депозит" в Ощадбанку, розмістивши на рахунку 30 тисяч гривень терміном на шість місяців з можливістю поповнення та автоматичної пролонгації. Згодом депозит неодноразово продовжувався і зріс до 65 511 гривень. Однак у грудні 2023 року жінка зауважила, що депозит був анульований, а гроші зняті через систему Ukr Kyiv Mobile Banking.

Банк пояснив, що операції були проведені через дистанційне обслуговування, за яке він відповідальності не несе. Крім того, банк припустив, що клієнтка могла передати свої персональні дані третім особам, що дозволило їм перевести витрати на інший рахунок.

Рішення суду

Суд задовольнив позов жінки та зобов'язав Ощадбанк виплатити їй 58 380 гривень неповернених коштів, 1 313 гривень як 3% річних від простроченої суми, 14 186 гривень пені, 288 гривень за поштові витрати, а також 10 тисяч гривень компенсації моральної шкоди.

Суд визнав, що банк не зміг надати достатніх доказів того, що клієнтка відмовилася від автоматичної пролонгації депозиту. Крім того, було доведено, що жінка не брала участі в незаконних діях з використанням її персональних даних, а зняття коштів відбулося без її згоди. Жінка відразу повідомила банку про втрату грошей, проте банк не провів розслідування. У підсумку суд вирішив, що банк повинен нести відповідальність за втрату коштів.

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