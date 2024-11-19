Деякі львів'яни вважають, що ціни на картоплю стали надто високими, тому планують більше купувати крупи.

Цієї осені українці зіткнулися зі значним зростанням ціни на картоплю, яка є основним продуктом для багатьох країн.

Новини.LIVE запитали львів'ян, як вони реагують на вартість сезонних овочів, зокрема картоплі.

Більшість опитаних пояснюють зростання ціни на картоплю високою вартістю людської праці та складністю вирощування цього овочу. Деякі львів'яни вважають, що ціни на картоплю стали надто високими, тому планують більше купувати крупи.

"Ціни на картоплю просто шалені! Не розумію, чому так дорого. Доведеться купувати менше картоплі й більше круп", — обурюється один з респондентів.

"Це дорого, але якщо врахувати витрати на вирощування та оплату праці, то це виправдано. Сільськогосподарська продукція не може бути дешевою", — зазначила львів'янка.

"Ціни великі, а пенсії малі. Моя пенсія 3200 грн, і я просто не можу дозволити собі купувати європейські овочі", — скаржиться пенсіонерка.

Для деяких мешканців міста ціни на овочі виглядають адекватними. «Це нормальна вартість, адже для вирощування плодів потрібно докласти чимало зусиль», — підсумувала ще одна львів’янка.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні стрімко ростуть ціни на один із популярних овочів — цибулю, адже за останній тиждень її вартість піднялася на 16%.

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