У разі ухвалення відповідного законопроєкту, батьки нестимуть відповідальність за дітей віком від 14 до 16 років.

Батьків учнів, що говорять російською під час перерв, можуть почати штрафувати і розмір штрафу коливатиметься від 850 до 1700 гривень.

Про це розповів адвокат Ігор Фещенко, відповідно до інформації українського медіа.

Він також пояснив, що фіусувати порушення будуть працівники школи та вчителі, які доноситимуть про це адміністрації. Потім керівництво навчального закладу, ймовірно, складе скарги та надсилатиме їх мовному омбудсмену.

У разі ухвалення відповідного законопроєкту, батьки нестимуть відповідальність за дітей віком від 14 до 16 років. Учні молодше 14 років не будуть підлягати покаранню, а підлітки старше 16 років відповідатимуть самостійно.

«Штрафи можуть варіюватися від 850 до 1700 гривень», — зауважив адвокат.

Він також підкреслив, що ухвалення цього законопроєкту, підтриманого Міністерством освіти і науки, може бути ускладнене, адже це створить додаткові навантаження на батьків — як психологічне, так і фінансове.

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