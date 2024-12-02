При розгляді заявки на отримання субсидії враховуються доходи всіх осіб, які зареєстровані або задекларовані в житловому місці.

Субсидії на комунальні послуги призначені громадянам, які мають низький дохід і не можуть самостійно оплачувати рахунки.

Про це інформують у ПФУ.

Кому відмовлять у субсидії?

У цьому році право на отримання субсидії можуть втратити певні категорії громадян, про які нагадали в Пенсійному фонді України. Таким чином, це стосується осіб з високими доходами, тих, хто не підтвердив свій дохід, або має важливі активи.

Також громадяни, які не є резидентами, а також ті, хто проживають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном, не мають права на цю допомогу.

При розгляді заявки на отримання субсидії враховуються доходи всіх осіб, які зареєстровані або задекларовані в житловому місці. Якщо на момент подачі заявки хтось із родини перебуває за кордоном понад 60 днів, його слід виключити зі складу домогосподарства, а його доходи не братимуться до уваги, як зазначає Пенсійний фонд.

Ще однією перешкодою для отримання субсидії може стати наявність заборгованості за комунальні послуги, якщо її сума перевищує 20 неоплачених мінімумів доходів громадян.

Як отримати субсидію, якщо є борг за комуналку?