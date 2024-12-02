Тарифи на електроенергію для населення вже зросли в липні 2024 року, коли уряд підняв зафіксовану ціну з 2,64 до 4,32 гривні за кіловат-годину.

Національний банк України прогнозує зростання вартості комунальних послуг у 2025 році, включно з електроенергією.

Про це інформує 24 канал.

Очікування підвищення тарифів

Після закінчення мораторію передбачається поступове підвищення тарифів до економічно обґрунтованого рівня.

Основними причинами можливого подорожчання є складна ситуація в енергетичному секторі та дефіцит державного бюджету.

Важливо! Поки триває мораторій, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги тимчасово заморожене.

Чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію?

Тарифи на електроенергію для населення вже зросли в липні 2024 року, коли уряд підняв зафіксовану ціну з 2,64 до 4,32 гривні за кіловат-годину. Ця вартість діятиме до 30 квітня 2025 року.

За прогнозами Національного банку України, тарифи на електроенергію можуть і далі зростати до 2025 року, однак є ймовірність наближення їх збільшення до економічно обґрунтованого рівня після закінчення чинного тарифу.

Раніше лунали прогнози, що ціна на світло може зрости навіть до 9 гривень. Проте в компанії Ясно спростували ці заяви, підкресливши, що рішення про підвищення тарифів належить до компетенції Кабінету Міністрів.

Чому тариф залишити незмінним

До 30 квітня 2025 року тариф на електроенергію залишиться на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину, згідно з постановою уряду.

Важливо! Цей документ встановлює, що до отримання дати будь-яке підвищення ціни на електроенергію неможливо.

Також для домогосподарств, які потребують електроенергію для опалення, діє пільговий тариф 2,64 гривні за кіловат-годину при споживанні до 2000 кіловат-год на місяць.

Також, продовжує діяти "нічний тариф", за якого з 23:00 до 07:00 електроенергія обраховується зі знижкою 50% і коштує 2,16 гривні, за умови наявності двозонного лічильника.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ