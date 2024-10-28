Завдяки цьому Дроздов та його спільники отримали не менше 1,53 млн гривень незаконного прибутку.

Харківський суд визнав винним уродженця Одеси, який займався шахрайством, "продаючи" ключові посади, зокрема голови Харківської ОДА, начальника регіонального управління податкової служби та 179 округу на виборах до Верховної Ради від партії "Слуга народу".

Про це йдеться в Реєстрі судових рішень.

За рішенням суду чоловіка засудили до п'яти з половиною років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обставини справи

Відповідно до матеріалів суду, мова йде про Ігоря Олександровича Дроздова. Слідство встановило, що він разом із Василем Максимовичем Собченком розробили шахрайську схему для "продажу" посад на Харківщині.

Завдяки цьому Дроздов та його спільники отримали не менше 1,53 млн гривень незаконного прибутку.

Рішення суду

Дроздов переходить під вартою з 2 червня 2020 року. Під час судового засідання він визнав свою вину і щиро розкаявся.

Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років і шести місяців позбавлення волі. Розгляд справи інших учасників злочину відбудеться пізніше.

Раніше Politeka також писала про новий вид шахрайства, який шириться Україною.

В Україні зловмисники намагаються нажитись на патріотичних почуттях громадян, розробляючи нові способи шахрайства, використовуючи імена відомих державних посадовців та органів влади й закликаючи до фінансової допомоги нібито для ЗСУ.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ