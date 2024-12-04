Цієї зими в Україні тарифи на житлово-комунальні послуги залишаються здебільшого на рівні попереднього періоду, хоча в окремих невеликих містах можливе підвищення цін на водопостачання та водовідведення.

Про це інформує 24 канал.

Щодо електроенергії, тарифи вже були підвищені в червні 2024 року, а до квітня 2025 року нових змін не очікується. Станом на зараз вартість електроенергії становить 4,32 гривні за кіловат-годину.

Проте для тих, хто використовує електроопалювальні системи, діатиме пільговий тариф на електроенергію – 2,64 гривні за кіловат-годину, якщо обсяг споживання не перевищуватиме 2000 кіловат-год на місяць.

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Тарифи на газ для більшості побутових споживачів, які отримують його від НАК "Нафтогаз України", залишаються на рівні 7,96 гривні за кубометр. У той же час для клієнтів інших постачальників ціна на газ коливатиметься в межах від 7,70 до 9,99 гривень за кубометр.

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Раніше Politeka також писала про те, що українців незабаром може чекати зростання тарифів на електроенергію. Ймовірно, це станеться вже наприкінці опалювального сезону, у травні наступного року, хоча обговорення щодо більш раннього підвищення вже тривають.

Експерт підсумував, що вартість кіловата для населення може зрости до 4,7 грн після завершення опалювального сезону, а можливо і раніше.

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