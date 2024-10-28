З середньої зарплати у 20 тисяч гривень працівник виплачує 4600 гривень податків, а на руки виплачується 15,4 тисячі гривень.

Верховна Рада України прийняла закон, який підвищив ставку військового збору з 1,5% до 5%. Це означає, що роботодавці тепер будуть брати із заробітної плати працівників 23% податків, замість 19,5% (18% ПДФО та 5% військового збору).

Ці зміни закріплені в законопроєкті №11416-д.

Як розраховуватиметься військовий збір у жовтні

Очікується, що новий закон набуде чинності наступного дня після його публікації. Відтоді почнеться заміна нової ставки військового збору для найнятих працівників.

Таким чином, роботодавцям достатньо по-різному обробляти податки з авансу та основної частини заробітної плати. Аванс нараховують за старою ставкою 1,5%, а зарплату — вже з урахуванням нової ставки 5%.

Нові податкові відрахування із зарплати

Ставка податку на доходи фізичних осіб залишається незмінною — 18% (180 гривень з кожної тисячі доходу). До цього додаються 5% військового збору, що становить 50 гривень з тисячі. Загалом це 230 гривень податків з кожної тисячі доходу.

З середньої зарплати у 20 тисяч гривень працівник виплачує 4600 гривень податків, а на руки виплачується 15,4 тисячі гривень.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні є спосіб знизити податкові зобов'язання без вдавання до офшорів, недобросовісних схем чи "конвертних" зарплат — йдеться про податкову соціальну пільгу.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ