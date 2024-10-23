Робота з деревами восени може бути складною, а захист від навали шкідників може зробити її ще складнішою.

Отже, дізнайтеся, як захистити дерева від хвороб та шкідників восени, садівники поділилися найкращими порадами.

Припустимо, ви помітили ознаки проблем із деревом восени, наприклад, дірки, прогризені в деревині.

Давайте розглянемо деякі способи, як захистити дерева від хвороб та шкідників восени.

Як захистити дерева від хвороб та шкідників восени:

Утримуйте свій ландшафт у чистоті та порядку, не засмічуйте його сміттям.

Садове сміття також може містити суперечки грибків. Видаляйте садове сміття разом із шкідниками та хворобами без хімікатів чи обробки.

2. Поливайте свої дерева восени під корінь, щоб зменшити ризик виникнення грибкових захворювань.

Полив дерево зверху може збільшити ймовірність грибкової інфекції у багатьох рослин.

Якщо вам потрібно використовувати полив зверху, робіть це вранці, а не ввечері, щоб вода могла випаровуватися з листя. Правильні методи поливу — один із найкращих способів дати вашим рослинам стимул боротися із хворобами.

3. Підтримуйте здоров'я дерев восени.

Щоб захистити дерева від хвороб та шкідників восени – потрібно переконатися, що ґрунт підходить для ваших рослин. Важливо підтримувати здоров'я ґрунту, регулярно перевіряючи рівень кислот та лугів.

4. Вирощуйте рослини, які відлякують і навіть відлякують шкідників від дерев.

Такі рослини, як хризантема, розмарин, часник, зелена цибуля та петунія, відлякують небажаних комах, які шкодять вашим деревам.

5. Мульча - чудовий спосіб скоротити потребу в поливі та захистити коріння дерев.

Джерело: plantingtree .

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