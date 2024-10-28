В Україні повістки поштою отримають не лише ті чоловіки, які оновили свої дані в територіальних центрах комплектування (ТЦК).

Про це в ефірі телемарафону говорить Олег Коротченко, керівник адміністративного відділу районного ТЦК у Києві.

За словами Коротченка, списки для оповіщення його формуються не самими центрами, а за алгоритмами, встановленими Міністерством оборони. За допомогою системи "Оберіг" обирається, кому саме буде надіслано повістки.

Працівники ТЦК позбавлені права на технічне виконання процесу: вони формують документ, підписують його електронним підписом і відправляють повістку на адреси. Як зазначає Коротченко, головне завдання центру — це оформити повістку та контролювати прийняття військовозобов'язаних.

Повістки надсилаються на адресу, яка вказана при останньому оновленні даних. Якщо інформація не оновлювалася, документи можуть бути направлені на адресу, зареєстровану в державних реєстрах.

Повістка вважається врученою:

в день отримання поштового відправлення особою, що підтверджується документами від поштового оператора;

у день фіксації відмови від отримання відправлення;

у день відмітки про відсутність особи за місцем проживання.

Якщо повістку не забрали, вона повертається до ТЦК, і тоді військкомат звертається до поліції для адміністративного утримання особи. Після цього дається п'ять днів на виконання, а якщо особа не знайдеться або вона не з'являється, ТЦК може надіслати останнє попередження. У разі невиконання його протягом 10 днів, ТЦК може звернутися до суду щодо обмеження права на керування транспортом, окрім випадків, коли це є основним джерелом доходу або у сім'ї є людина з інвалідністю.

Поліція також має право затримати порушника і скласти протокол протягом трьох годин.