Його затримали на території іншої лікарні, куди він прийшов з наміром вчинити новий злочин.

У Києві судитимуть рецидивіста, який обікрав медсестру на території лікарні.

Про це повідомили в пресслужбі київської поліції.

За даними слідства, чоловік проник до медичного закладу і вкрав у співробітниці гроші з гаманця та каблучку.

В поліції кажуть, що обвинувачений може отримати до восьми років позбавлення волі.

«На початку жовтня цього року до поліції звернулася медпрацівниця, яка повідомила, що під час відвідування невідомого з її ординаторської зникли особисті речі», — зазначають у поліції.

Правоохоронці встановили, що зловмисник, видаючи себе за відвідувача, проник до лікарні, де з незачиненої ординаторської вкрав гаманець і каблучку медсестри. Після цього він втік. Його затримали на території іншої лікарні, куди він прийшов з наміром вчинити новий злочин.

Затриманим виявився 35-річний житель Дніпропетровської області, раніше неодноразово судимий. Розслідування за фактом крадіжки, вчиненої в умовах військового стану, завершено, а звивинувальний акт передано до суду. Під час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою.

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