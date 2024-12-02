Українські військовослужбовці можуть отримати матеріальну допомогу у розмірі 50% свого грошового забезпечення за певних умов.
Про це повідомили у відділі фінансового забезпечення сектору соціальних виплат одного з обласних ТЦК та СП.
Така одноразова допомога передбачена для бійців, які звільняються зі служби через стан здоров’я.
«Військовослужбовцям (за винятком строковиків), які звільняються з причини здоров’я, надається одноразова грошова допомога в розмірі 50% від місячного окладу за кожен повний рік служби, без урахування винагород, зокрема додатково, передбачених Кабінетом Міністрів України № 168», — зазначили спеціалісти.
Цю допомогу можуть отримати військовослужбовці, які відслужили десять і більше років.
Грошова допомога виплачується в таких випадках:
- досягнення старшого віку;
- скорочення штату або організаційні зміни;
- закінчення контракту;
- підпорядкування близькій особі;
- систематичне невиконання контрактних зобов'язань командуванням;
- в особливий період, якщо жінка має неповнолітніх дітей та відмовляється продовжувати службу.
Для мобілізованих або призваних під час особливого періоду передбачена допомога в розмірі 4% від окладу за кожен повний календарний місяць служби, однак загальна сума не може бути меншою за 25% місячного забезпечення (без урахування грошових винагород).
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