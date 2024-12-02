Така одноразова допомога передбачена для бійців, які звільняються зі служби через стан здоров’я.

Українські військовослужбовці можуть отримати матеріальну допомогу у розмірі 50% свого грошового забезпечення за певних умов.

Про це повідомили у відділі фінансового забезпечення сектору соціальних виплат одного з обласних ТЦК та СП.

Така одноразова допомога передбачена для бійців, які звільняються зі служби через стан здоров’я.

«Військовослужбовцям (за винятком строковиків), які звільняються з причини здоров’я, надається одноразова грошова допомога в розмірі 50% від місячного окладу за кожен повний рік служби, без урахування винагород, зокрема додатково, передбачених Кабінетом Міністрів України № 168», — зазначили спеціалісти.

Цю допомогу можуть отримати військовослужбовці, які відслужили десять і більше років.

Грошова допомога виплачується в таких випадках:

досягнення старшого віку;

скорочення штату або організаційні зміни;

закінчення контракту;

підпорядкування близькій особі;

систематичне невиконання контрактних зобов'язань командуванням;

в особливий період, якщо жінка має неповнолітніх дітей та відмовляється продовжувати службу.

Для мобілізованих або призваних під час особливого періоду передбачена допомога в розмірі 4% від окладу за кожен повний календарний місяць служби, однак загальна сума не може бути меншою за 25% місячного забезпечення (без урахування грошових винагород).

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ