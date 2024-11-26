Розмір виплат залежить від групи інвалідності та факту працевлаштування.

Розмір пенсії для осіб з інвалідністю в Україні Мінімальна пенсія для осіб з III групою інвалідності становить 50% від розміру пенсії їх вікової категорії.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Однак для окремих категорій осіб пенсійні виплати розраховуються за іншими правилами.

Наприклад, ті, хто отримав інвалідність за участь у бойових діях, мають право на пенсію, що становить 60% від їхньої офіційної заробітної плати.

Для ліквідаторів та постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС пенсійні виплати можуть бути обчислені за особливими схемами:

Від пʼятикратного розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня поточного року);

Або на основі середньої заробітної плати, яку особа отримувала в зоні відчуження в період з 1986 по 1990 роки.

На сьогодні мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю виглядають наступним чином:

особам з групою інвалідності – не менше 2760 гривень;

особам з інвалідністю II та III групи, які не працюють, – 2520 гривень;

Для осіб з інвалідністю II або III групи, які працюють, – 2 093 гривні.

Розмір виплат залежить від групи інвалідності та факту працевлаштування.

Раніше Politeka також писала про те, що за даними Пенсійного фонду, близько половини пенсіонерів отримують пенсію в межах 3–4 тисяч гривень - натомість лише приблизно 12% пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень.

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