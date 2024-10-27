Це дозволяє всім клієнтам банку знімати гроші під час оплати покупок не тільки в Україні, але й за кордоном.

Державний банк "ПриватБанк" впровадив нові правила для зняття готівки за межами України.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Тепер клієнти ПриватБанку повністю отримуватимуть готівку за кордоном по-новому.

Відповідно до інформації, ПриватБанк у співпраці з Mastercard став першим серед українських банків, хто запропонував послугу зняття готівки на касі без додаткової комісії з боку іноземних банків-еквайєрів.

Це дозволяє всім клієнтам банку знімати гроші під час оплати покупок не тільки в Україні, але й за кордоном.

Член правління банку з роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко зазначив, що окрім того, що послуга зняття готівки під час покупки вже стала популярною в Україні, тепер вона доступна й за кордоном. Послуга надається в різних торгових точках і активно використовується клієнтами банку.

«Відтепер українці можуть отримувати готівку на касі не тільки в Україні, але й за межами країни», — підкреслив Мусієнко.

Як скористатися послугою

Щоб зняти готівку під час покупки за кордоном, клієнтам ПриватБанку необхідно розрахуватися карткою Mastercard та запитати в касира про можливість отримати готівку.

Найбільш популярними країнами для зняття готівки є Німеччина, Польща, інші країни ЄС, Велика Британія та Австралія.

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