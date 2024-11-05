Він також додав, що відключення тривалістю до 12 годин в Україні не загрожують, поки не почнуться сильні морози, які наразі не прогнозують.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук прогнозує, що Україна наближається до відключення електроенергії.

Про це Корольчук розповів у середу, 23 жовтня, під час ефіру на Ранок.LIVE.

За його словами, це пов'язано зі збільшенням споживання, яке очікується через дві тижні.

Можливі відключення електроенергії

При цьому він підкреслив, що тривалі відключення поки не передбачаються.

«Навантаження на електромережі зростає через обігрівачі, що може призвести до певних обмежень», — сказав Корольчук.

Він також додав, що відключення тривалістю до 12 годин в Україні не загрожують, поки не почнуться сильні морози, які наразі не прогнозують.

Раніше Politeka також писала про те, що у деяких українських містах виникла карколомна проблема, зокрема, опалювальний сезон під загрозою - все це трапилось через борги споживачів.

Експерт зазначив, що "Нафтогаз" відмовляється постачати газ без попередньої оплати, і місцева влада в різних містах змушена ухвалювати непопулярні рішення, такі як відключення будинків від тепла. Такі випадки вже мали місце раніше в Дніпрі.

Крім того, варто нагадати, що Україна готується до можливих масованих російських ударів із початком опалювального сезону, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко.

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