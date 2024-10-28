Чоловік пояснив, що був змушений торгувати боєприпасами, оскільки витратив гроші на допомогу батькам.

Екс-доброволець разом зі знайомою намагався заробити гроші, продаючи боєприпаси.

Така інформація опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень

Їм вдалося продати кілька гранат, однак правоохоронці їх затримали, після чого справу було передано до суду.

Військовий із Добровеличківської громади спільно зі знайомою з Херсонщини організували зберігання та продаж боєприпасів.

За інформацією слідства, вони встигли продати дві гранати за ціною дві та три тисячі гривень. Обвинувачені заявили, що боєприпаси знайшлися в невідомому місці.

Рішення суду

Обидва підсудні визнали свою провину. Чоловік пояснив, що був змушений торгувати боєприпасами, оскільки витратив гроші на допомогу батькам. Жінка запевняла, що вперше побачила гранати під час продажу і нічого про них не знала.

Адвокат обвинуваченого наголосив на тому, що його підзахисний добровільно став на захист країни з перших днів війни, а також повністю визнав свою провину та розкаявся у скоєному.

Суд, взявши до уваги всі обставини, визнав чоловіка та жінку винними та призначив їм по 3 роки позбавлення волі. Проте покарання було замінено на умовні терміни: для чоловіка — три роки, для жінки — два.

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