Під час перевірки в базі "Оберіг" з'ясувалося, що інформація про його роботу в електронних базах відсутня.

Суд у Миколаєві скасував штраф у 25,5 тисяч гривень, накладених на чоловіка територіальним центром комплектування та соціальної підтримки за те, що він не попередив про зміну сімейного стану, народження дітей і зміну роботи.

Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень.

Згідно з рішенням суду штраф не може бути застосований, скільки держава вже має відповідні дані за новим законодавством.

Обставини справи

4 червня чоловік подав позов з вимогою скасувати постанову Територіального центру комплектування, на підставі якої йому було накладеноштраф.

Причиною штрафу стало те, що він не з'явився в ТЦК для оновлення своїх облікових даних. Патрульна поліція доставила його до центру примусово.

Встановлено, що з жовтня 2009 року чоловік не відвідував ТЦК і не оновлював свої дані. За цей час він змінив роботу, одружився та став батьком, але про ці зміни не повідомив центр.

Під час перевірки в базі "Оберіг" з'ясувалося, що інформація про його роботу в електронних базах відсутня.

Рішення суду

Після аналізу цієї справи суд постановив, що вина чоловіка не була доведена "поза розумним сумнівом". Суд ухвалив рішення задовольнити його позов і скасувати накладений Територіальним центром комплектувння штраф.

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