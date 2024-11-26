Також неможливо мобілізувати осіб, у яких діагностовано глухоту на одному вусі та тяжку приглушеність на іншому.

В Україні офіційно заборонено мобілізувати глухих та глухонімих громадян до Збройних сил.

Цю інформацію містить наказ Міністерства оборони України №262 від 27 квітня 2024 року, який підтверджує зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Додатково, існує ряд вушних захворювань, які дають право на відстрочку від мобілізації.

Громадяни з повною стійкою глухотою обидвох вух або глухонімі підлягають звільненню від мобілізації за рішенням військово-лікарської комісії. Також неможливо мобілізувати осіб, у яких діагностовано глухоту на одному вусі та тяжку приглушеність на іншому.

Інші захворювання, що дають право на відстрочку

Окрім повної глухоти, від мобілізації звільняються також особи з наявністю інших захворювань вуха та соскоподібного відростка. Це включає:

двобічні важкі та глибокі (3-4 ступені) порушення слуху;

двобічну тяжку прогресуючу приглушеність;

приглушеність з ураженим центральних відділів слухового аналізатора, що супроводжується вираженими вегетативними та екстраауральними проявами.

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