Під час перегляду сума виплати для зросла з 99,837 тисячі до 106 тисяч гривень, тобто на 6 тисяч гривень.

В Україні існує певна категорія осіб похилого віку, яка у 2024 році почала отримувати значно вищі виплати на "заслуженому відпочинку".

Про це інформує Пенсійний фонд України (ПФУ).

Державні витрати їм нараховуються відповідно до спеціального закону.

Найбільше підвищення отримали судді. Вони тепер отримують ще на 6 тисяч гривень.

Як повідомляє ПФУ, щомісячне довічне грошове утримання для суддів місцевих, апеляційних та Верховного Суду України довічне грошове утримання призначається відповідно до закону від 2 червня 2016 року № 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів".

Відповідно до цього закону судді у відставці отримують щомісячне довічне грошове утримання в розмірі 50% від зарплати діючого судді. За кожен рік роботи понад 20 років розмір цього утримання збільшується на 2%. Варто зазначити, що на розмір пенсії суддів немає ніяких обмежень.

У 2024 році пенсії суддів сягнули 106 тисяч гривень. Під час перегляду сума виплати для суддів зросла з 99,837 тисячі до 106 тисяч гривень, тобто на 6 тисяч гривень.

Середні пенсії в Україні

З початку року у багатьох українських пенсіонерів виплати також зросли, проте незначно — на 466 гривень. Середня пенсія наразі становить 5,851 тисячі гривень. Майже 26% громадян отримують менше 3 тисяч гривень на місяць (у середньому 2,76 тисячі гривень).

У цьому році 2,644 мільйона осіб (25,6%) отримують пенсію в межах від 5,001 до 10 тисяч гривень (у середньому по 6,86 тисячі гривень); 1,922 млн осіб (18,6%) — від 4,001 до 5 тисяч гривень (у середньому по 4,414 тисячі гривень); 1,795 мільйонів осіб (17,3%) — від 3,001 до 4 тисяч гривень (у середньому по 3,544 тисячі гривень).

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