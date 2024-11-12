Згідно з матеріалами справи, військовослужбовець ТЦК, визнаний обмежено придатним, три тижні не з'явився на службі.

У Чернівецькій області працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки засудили до трьох років позбавлення волі через те, що він протягом трьох тижнів не з’явився на службі.

Цю інформацію повідомляє вирок суду, який був опублікований в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Обвинувачений стверджував, що його справжнім бажанням було служити на передовій, а не в ТЦК.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, військовослужбовець ТЦК, визнаний обмежено придатним, три тижні не з'явився на службі.

Рішення суду

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину та висловив каяття. Він охарактеризував свої дії як "помилку" бажань та наголосив на своєму бажанні служити на передовій. Також він попросив суд не накласти суворе покарання, а відправити його на передову.

Суд призначив йому три роки позбавлення волі. Наразі триває термін для подання апеляції на це рішення.

Раніше Politeka також писала про те, що на Полтащині чоловіка знайшли мертвим у технічному приміщенні попереднього збору військовозобов'язаних. В ТЦК зазначають, що ознак насильства не було виявлено. Після прибуття до Територіального центру комплектування він перебував на збірному пункті, очікуючи на оформлення документів. Згодом його виявили непритомним з ознаками самогубства в технічному приміщенні.

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