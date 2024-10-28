Ціни продовжують бити рекорди останнього десятиліття, і очікується, що така тенденція ближче до зими тільки посилиться.

Наприкінці жовтня 2024 року в Україні буде подальше зростання ціни на картоплю, хоча традиційно восени вартість цього базового продукту не підвищують після збору врожаю.

Про це свідчать дані аналітичного порталу EastFruit.

Згідно з даними EastFruit, у ключових регіонах вирощування культури ціна коливається від 20 до 30 грн/кг, що еквівалентно 0,48–0,73 долара за кілограм. Вартість залежить від сорту, якості та обсягів запропонованої продукції. У середньому ціни зросли на 18% у порівнянні з попереднім робочим тижнем.

Таке зростання цін спостерігається вже більше місяця, починаючи з останньої декади вересня. «На сьогоднішній день середня ціна на картоплю в Україні становить у 2,9 рази більше, ніж наприкінці жовтня 2023 року. При цьому великі постачальники не поспішають продаж своїх запасів, сподіваючись на подальше підвищення ціни», — зазначають аналітики.

Причини підвищення ціни та прогнози

Зазвичай у жовтні, коли триває активний збір, ціни на картоплю не зростають, оскільки фермери намагаються реалізувати великий обсяг продукції. В цей час на ринку з'являється багато картоплі середньої та низької якості, яка не підлягає довгому зберіганню, тоді як якісніші сорти відправляються на зберігання.

Однак нинішній сезон на ринку картоплі є новим. Ціни продовжують бити рекорди останнього десятиліття, і очікується, що така тенденція ближче до зими тільки посилиться.

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