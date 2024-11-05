Переселенці в Україні мають право на щомісячні виплати розміром 2 або 3 тисячі гривень.
Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Однак у деяких випадках ці виплати можуть затримуватись. Важливо знати, як діяти в таких ситуаціях.
Відповідно до інформації Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій України, деякі ВПО отримують виплати після 15 чисел кожного місяця, а інші — після 28 чисел. Тому терміни зарахування допомоги можуть затягнутися до кінця місяця.
«Витрати на соціальну сферу є пріоритетними для уряду, лише виходячи з видатків на оборону", - зазначають у Міністерстві.
Якщо ж виплата не надійшла протягом місяця, віцепрем'єрка Ірина Верещук рекомендує звернутися до органів соціального захисту, ЦНАПу або до Міністерства реінтеграції. Також можна зателефонувати на гарячу лінію з кризових питань за номером 15-48 або до Офісу повторного з питань ВПО за номером +38 (066) 813-62-39.
Раніше Politeka також писала про те, що за даними Пенсійного фонду, близько половини пенсіонерів отримують пенсію в межах 3–4 тисяч гривень - натомість лише приблизно 12% пенсіонерів отримують понад 10 тисяч гривень.
Виплати українців можуть зрости, названо приблизний розмір підвищення.
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