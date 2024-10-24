Діденко зазначила, що суттєвих змін у погоді найближчим часом не очікується, і дощі, які планувалися з 28 жовтня, скасовані.

24 жовтня в Україні буде вітряно та прохолодно, а особливо сильні пориви вітру прогнозуються в північних, центральних та східних регіонах, де швидкість може сягати 8-13 метрів за секунду.

Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко на своїй Фейсбук-сторінці.

Вночі температура повітря коливатиметься в межах +2…+8°C, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +11 до +16°C, за винятком північних областей, де температура знизиться до +9…+12°C.

Діденко зазначила, що суттєвих змін у погоді найближчим часом не очікується, і дощі, які планувалися з 28 жовтня, скасовані.

У Києві 24 жовтня прогнозується суха та сонячна погода. Температура вдень буде трохи нижчою, близько +12°C, проте варто бути готовими до вітру, який принесе відчутну прохолоду.

Раніше Politeka також писала про те, що в Україні цієї зими можливі відключення електроенергії через дефіцит ресурсів - у цей час можуть спостерігатися перепади напруги, тому для захисту техніки рекомендується встановити реле напруги.

Реле напруги налаштовується так, щоб у разі "стрибків" чи падіння напруги не подавати струм у квартиру. Це може суттєво захистити вашу техніку.

Простеньке реле коштує кілька тисяч гривень, а є й дорожчі — за 17 тисяч гривень.

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