В Україні ріпчаста цибуля може стати найдорожчим овочем, вартість якого стрімко підніметься у 2024 році.

Про це повідомляє видання Agravery.

За останні 12 місяців її ціна зросла майже на 40%, і наразі немає ознак, що ця тенденція зміниться.

Ситцуація з подорожчанням цибулі у 2024 році

За оцінками експертів, середня гуртова ціна на ріпчасту цибулю зараз становить 14,5 грн/кг, що на 38% вище від попереднього року, коли вона коштувала 10,5 грн/кг. Такі дані наводяться в маркетинговому відділі львівського ринку "Шувар".

Жодних змін негативної тенденції немає, і аналітики очікують подальшого зростання ціни в найближчі місяці через обмеження внутрішньої пропозиції. Можлива стабілізація прогнозується ближче до літа з появою нового врожаю.

цибуля

Причини зростання ціни на цибулю

Зростання пояснюється кількома факторами, зокрема низькою врожайністю через аномально спекотну погоду та нестабільні опади цього року.

«Зниження врожайності стало головною причиною подорожчання», – зазначають експерти.

Додатково ціни зростають через витрати на:

  • добрива;
  • пальне;
  • енергоносії.

цибуля

Війна також впливає на собівартість виробництва, збільшуючи витрати на транспортування та зберігання продукції. Крім того, зменшилися посівні площі, а деякі фермери перейшли на вирощування інших культур.

Порівняно з подорожчанням, споживання цибулі в Україні залишається стабільним, хоча покупці частіше обирають дешевші імпортні або менш якісні варіанти.

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