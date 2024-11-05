В Україні ріпчаста цибуля може стати найдорожчим овочем, вартість якого стрімко підніметься у 2024 році.
Про це повідомляє видання Agravery.
За останні 12 місяців її ціна зросла майже на 40%, і наразі немає ознак, що ця тенденція зміниться.
Ситцуація з подорожчанням цибулі у 2024 році
За оцінками експертів, середня гуртова ціна на ріпчасту цибулю зараз становить 14,5 грн/кг, що на 38% вище від попереднього року, коли вона коштувала 10,5 грн/кг. Такі дані наводяться в маркетинговому відділі львівського ринку "Шувар".
Жодних змін негативної тенденції немає, і аналітики очікують подальшого зростання ціни в найближчі місяці через обмеження внутрішньої пропозиції. Можлива стабілізація прогнозується ближче до літа з появою нового врожаю.
Причини зростання ціни на цибулю
Зростання пояснюється кількома факторами, зокрема низькою врожайністю через аномально спекотну погоду та нестабільні опади цього року.
«Зниження врожайності стало головною причиною подорожчання», – зазначають експерти.
Додатково ціни зростають через витрати на:
- добрива;
- пальне;
- енергоносії.
Війна також впливає на собівартість виробництва, збільшуючи витрати на транспортування та зберігання продукції. Крім того, зменшилися посівні площі, а деякі фермери перейшли на вирощування інших культур.
Порівняно з подорожчанням, споживання цибулі в Україні залишається стабільним, хоча покупці частіше обирають дешевші імпортні або менш якісні варіанти.
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