Крім того, зменшилися посівні площі, а деякі фермери перейшли на вирощування інших культур.

В Україні ріпчаста цибуля може стати найдорожчим овочем, вартість якого стрімко підніметься у 2024 році.

Про це повідомляє видання Agravery.

За останні 12 місяців її ціна зросла майже на 40%, і наразі немає ознак, що ця тенденція зміниться.

Ситцуація з подорожчанням цибулі у 2024 році

За оцінками експертів, середня гуртова ціна на ріпчасту цибулю зараз становить 14,5 грн/кг, що на 38% вище від попереднього року, коли вона коштувала 10,5 грн/кг. Такі дані наводяться в маркетинговому відділі львівського ринку "Шувар".

Жодних змін негативної тенденції немає, і аналітики очікують подальшого зростання ціни в найближчі місяці через обмеження внутрішньої пропозиції. Можлива стабілізація прогнозується ближче до літа з появою нового врожаю.

Причини зростання ціни на цибулю

Зростання пояснюється кількома факторами, зокрема низькою врожайністю через аномально спекотну погоду та нестабільні опади цього року.

«Зниження врожайності стало головною причиною подорожчання», – зазначають експерти.

Додатково ціни зростають через витрати на:

добрива;

пальне;

енергоносії.

Війна також впливає на собівартість виробництва, збільшуючи витрати на транспортування та зберігання продукції. Крім того, зменшилися посівні площі, а деякі фермери перейшли на вирощування інших культур.

Порівняно з подорожчанням, споживання цибулі в Україні залишається стабільним, хоча покупці частіше обирають дешевші імпортні або менш якісні варіанти.

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