У Міністерстві закордонних справ розкрили дані про зарплати українських послів, відомо – хто з них має найбільшу зарплатню та скільки в середньому одержують посли.

В МЗС розповіли, яку зарплату отримує Валерій Залужний на посаді посла в Великій Британії - у топі високооплачуваних українських послів Залужний посідає п'яте місце.

Про це повідомила Liga.net з посиланням на дані МЗС.

На першому місці серед українських дипломатів опинився колишній надзвичайний та повноважний посол України в Молдові Марко Шевченко, який улітку 2024 року отримував в середньому 102 795 грн на місяць після вирахування податків.

На другому місці виявився посол України в Чилі Юрій Дюдін з середньою зарплатою 63 794 грн. Третє місце посів посол Австрії Василь Химинець із зарплатою 63 550 грн. Четверте місце поділили посол у Німеччині Олексій Макеєв та посол у Польщі та Чехії Василь Зварич, які отримували по 63 470 грн.

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який на цей час є послом України в Великій Британії, отримує приблизно 60 тис. грн в місяць зарплати.

Згідно зі статистикою, середня зарплата українського посла у 2024 році становитиме 56 412 грн. При цьому законодавство передбачає різноманітні соціальні гарантії для дипломатів, зокрема надбавки за дипломатичний ранг, оплату навчання для дітей, оренду житла, медичну допомогу тощо.

У 2024 році на одного працівника закордонної дипломатичної установи заплановано в середньому 4,56 млн грн. Середньорічні витрати на оренду житла для керівника установи можуть сягати 2,15 млн грн.

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