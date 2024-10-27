У прокуратурі нагадали, що підприємство повинно використовувати бюджетні витрати за їх призначенням.

Відділ Київської міської прокуратури виявив, що одна з комерційних компаній порушила законодавство, включивши бюджетні кошти, які були виділені на будівництво метро від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар, на банківські депозитні рахунки.

Про це повідомили на сайті прокуратури.

На цьому депозиті компанія заробила відсотковий дохід розміром понад 139 мільйонів гривень.

У жовтні 2021 року Київська міська прокуратура звернулася до Господарського суду столиці з позовом від імені держави та Київської міської ради, вимагаючи стягнення цих коштів на отримання територіальної громади.

Судові матеріали проходили через різні інстанції, і 21 жовтня 2024 року Північний апеляційний господарський суд підтвердив правомірність рішення прокурора, відхиливши апеляційну компанію та залишивши в силі рішення Господарського суду. В результаті підрядник зобов'язаний повернути до бюджету Києва понад 139 мільйонів гривень.

У прокуратурі нагадали, що підприємство повинно використовувати бюджетні витрати за їх призначенням.

Раніше Politeka також писала про те, що "ПриватБанк" вимагає від клієнтки погашення кредитної заборгованості в розмірі 120,79 тис. гривень - при цьому кошти були списані шахраями - проте суд ухвалив несподіване рішення.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ