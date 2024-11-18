Виплати можуть отримати всі військовослужбовці, які мають інвалідність за результатами участі в оборонних заходах країни.

В Україні ветерани, які отримали інвалідність під час бойових дій, мають право на одноразову грошову допомогу від держави.

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

Сума цієї допомоги залежить від встановленої групи інвалідності.

Хто з ветеранів може отримати виплати?

Як зазначили у Мінветеранів, допомога надається військовослужбовцям, які отримали інвалідність внаслідок поранень, контузій, травм або захворювань, отриманих під час участі в бойових діях.

Виплати можуть отримати всі військовослужбовці, які мають інвалідність за результатами участі в оборонних заходах країни.

Проте виплати не призначаються, якщо інвалідність настала внаслідок:

вчинення злочину або адміністративного правопорушення;

дій у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

навмісного заподіяння шкоди своєму здоров'ю;

подання неправдивих даних;

допомогу за іншими законодавчими підставами;

надання заяви особою, яка вже була призначена одноразову допомогу.

Розмір допомоги ветеранам із захворюваннями на інвалідність

Сума виплати нараховується на основі прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня для працездатних осіб, і залежить від групи інвалідності:

інвалідність І групи – 400 прожиткових мінімумів;

інвалідність ІІ групи – 300 прожиткових мінімумів;

інвалідність ІІІ групи – 250 прожиткових мінімумів.

Ветерани, які мають право на допомогу згідно із законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", можуть отримати збільшену суму допомоги у разі встановлення вищої групи інвалідності на підставі рішення медичної комісії, за рахунок уже виплаченої суми.

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