В Україні ветерани, які отримали інвалідність під час бойових дій, мають право на одноразову грошову допомогу від держави.
Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.
Сума цієї допомоги залежить від встановленої групи інвалідності.
Хто з ветеранів може отримати виплати?
Як зазначили у Мінветеранів, допомога надається військовослужбовцям, які отримали інвалідність внаслідок поранень, контузій, травм або захворювань, отриманих під час участі в бойових діях.
Виплати можуть отримати всі військовослужбовці, які мають інвалідність за результатами участі в оборонних заходах країни.
Проте виплати не призначаються, якщо інвалідність настала внаслідок:
- вчинення злочину або адміністративного правопорушення;
- дій у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;
- навмісного заподіяння шкоди своєму здоров'ю;
- подання неправдивих даних;
- допомогу за іншими законодавчими підставами;
- надання заяви особою, яка вже була призначена одноразову допомогу.
Розмір допомоги ветеранам із захворюваннями на інвалідність
Сума виплати нараховується на основі прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня для працездатних осіб, і залежить від групи інвалідності:
- інвалідність І групи – 400 прожиткових мінімумів;
- інвалідність ІІ групи – 300 прожиткових мінімумів;
- інвалідність ІІІ групи – 250 прожиткових мінімумів.
Ветерани, які мають право на допомогу згідно із законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", можуть отримати збільшену суму допомоги у разі встановлення вищої групи інвалідності на підставі рішення медичної комісії, за рахунок уже виплаченої суми.
Останні новини України:
Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла
Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення
Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ