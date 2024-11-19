Управителі та об'єднання зобов'язані зв'язатися з ПФУ щодо зміни цін на послуги, розмір платежів і форми управління багатоквартирним будинком протягом 5 днів.

Пенсійний фонд України (ПФУ) призначає субсидії лише після отримання необхідної інформації від уповноважених організацій, які надають послуги.

Про це інформують у ПФУ.

Яку інформацію необхідно надати ПФУ?

Згідно з повідомленням ПФУ, основними джерелами інформації є виконавці комунальних послуг. Пенсійному фонду також потрібні дані від управителів багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників або житлово-будівельних кооперативів.

Управителі та об'єднання повинні надати відомості про розмір вкладень і платежів по оплаті витрат на управління багатоквартирним будинком, а також про суму заборгованості, що пройшла три місяці. Цю інформацію вони надсилають на запити органів Пенсійного фонду.

Важливо! Управителі та об'єднання зобов'язані зв'язатися з ПФУ щодо зміни цін на послуги, розмір платежів і форми управління багатоквартирним будинком протягом 5 днів.

Як отримати субсидію у 2024 році?

Зараз діє спрощений порядок оформлення субсидій. Для отримання допомоги особа повинна звернутися до ПФУ з відповідною заявою та декларацією.

Зверніть увагу! Для наявності певних потреб необхідно подати додаткові документи, такі як довідка про статус внутрішньо переміщеної особи або договір оренди.

Подати документи для отримання субсидії можна кількома способами:

звернувшись до відділення ПФУ;

через електронний портал Пенсійного фонду;

надіславши документи поштою до територіального відділення ПФУ.

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