Банк автоматично заповнює більшість інформації на основі вже наявних даних про клієнта, що зробить процес швидким і зручним.

Державний "ПриватБанк" представив оновлення для бізнес-клієнтів.

Про це зазначила пресслужба банку.

Тепер українці, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці (ФОП), можуть відкрити бізнес-рахунки у мобільному застосунку "Приват24" за кілька простих кроків.

Нова функція значно спростить процедуру відкриття рахунків для представників малого бізнесу. Це дасть можливість підприємцям швидко та зручно управляти своїми фінансами через мобільний додаток.

За словами члена правління ПриватБанку Євгена Заіграєва, з початку року банк відкрив 123 тисячі нових рахунків для фізичних осіб-підприємців. Активна клієнтська база зросла на 6%, що складає 721 тисячу клієнтів.

«Ми залучаємо майже кожного третього українського підприємця, який щойно зареєстрував свій бізнес», — представник банку.

Як відкрити рахунок для ФОП?

ПриватБанк пояснив, що відкриття рахунку займає кілька хвилин і складається з простих етапів:

Авторизація в застосунку Приват24. Вибір розділу Сервіси-Бізнес та опції відкриття рахунку для ФОП. Надання інформації про власний бізнес. Вибір бізнес-картки та тарифного пакету обслуговування. Підтвердження рахунку. Замовлення бізнес-картки.

Банк автоматично заповнює більшість інформації на основі вже наявних даних про клієнта, що зробить процес швидким і зручним.

Варто зазначити, що послуги відкриття рахунку безкоштовні. Для нових фізичних осіб-підприємців діє спеціальна пропозиція — три місяці без абонплати за обслуговування рахунку.

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