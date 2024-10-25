За її даними, у п'ятницю близькість атмосферного фронту принесе незначні дощі у східні області.

Денне тепло повертається, але є один нюанс.

Синоптик Наталка Діденко озвучила прогноз на 24 жовтня.

На своїй сторінці у Фейсбук синоптик написала, що погода в Україні 25 жовтня буде теплою та сухою, лише один регіон зазнає дощів.

За її даними, у п'ятницю близькість атмосферного фронту принесе незначні дощі у східні області.

«Антициклон. Скрізь буде сухо, вночі прохолодно, а вдень, якщо ви добре одягнуті, — комфортно», — зазначила вона.

Температура вночі коливатиметься від +2 до +8°C. Вдень очікується від +11 до +16°C, але на півночі можливе легке похолодання — від +9 до +12°C.

У Києві 25 жовтня буде сухо та сонячно, з температурою близько +12°C вдень.

Раніше Politeka також писала про те, що українцям пояснили, що обов'язково треба зробити в кожній квартирі перед початком опалювального сезону.

Перед початком активного опалювального сезону в Україні важливо заздалегідь підготувати батареї - це допоможе зберегти тепло і знизити витрати на енергоносії.

Крім того, важливо провести промивання системи. Накопичені відкладення в батареях знижують їхню тепловіддачу. Рекомендується звернутися до фахівців, які зможуть професійно очистити систему. Також варто не забувати випустити повітря із системи.

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