Шпинат, капуста, мангольд, листяні буряки, а також листова гірчиця і ріпа чудово заморожуються на зиму, не втрачаючи смаку.

Дозвольте собі насолоджуватись зеленню цілий рік, дізнавшись ці прості способи зберігання на зиму.

Щоб безпечно зберегти листову зелень на зиму, дотримуйтесь корисних порад нижче.

Вибирайте молоду, ніжну зелень із гарним кольором та без плям.

Видаліть бруд та пісок, кілька разів промивши під холодною проточною водою.

Велике листя порізати або порвати за бажанням. Дрібне листя можна заморозити повністю.

Щоб зберегти зелень на зиму, не втративши смаку, бланшуйте зелень у невеликих кількостях: 4 чашки упакованої зелені на галон окропу.

Починайте відлік часу бланшування, коли вода знову закипить. Якщо зелень не бланшована належним чином, вона швидко втратить свій свіжий смак під час заморожування.

Бланшування зелені пором не рекомендується, тому що листя сплутується і не бланшується належним чином.

Листову капусту бланшуйте протягом трьох хвилин.

Зелень, що залишилася, бланшувати дві хвилини. Дуже ніжне листя шпинату бланшуйте протягом 90 секунд.

Після бланшування охолодіть зелень у крижаній воді протягом того самого часу, що й при бланшуванні.

Добре злийте воду. Упакувати в контейнери для заморожування.

Залийте крижаною водою, залишивши трохи вільного простору. Потрібна також етикетка з датою та вмістом.

Зберегти зелень на зиму, не втративши смаку можна від 8 до 12 місяців.

Джерело: extension .

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