На Харківщині суд виніс вирок чоловікові, якого визнали винним у крадіжці обладнання "Укрзалізниці".

Інформація про справу міститься в матеріалах Єдиного реєстру судових рішень.

Йдеться про десять трансформаторів та 250 метрів дроту.

Обставини справи

Сторона обвинувачення довела, що в нічний час з 24 по 26 грудня 2023 року чоловік викрадав трансформатори з різних ділянок "Укрзалізниці". Крім того, одного з днів він зрізав 250 метрів дроту. Викрадене майно чоловік здав у пункти прийому металобрухту.

Загальна сума збитків для "Укрзалізниці" склала 54 тисячі гривень.

Рішення суду

Чоловік визнав свою провину. Суд засудив його до шести років позбавлення волі.

Раніше Politeka також писала про те, що "ПриватБанк" вимагає від клієнтки погашення кредитної заборгованості в розмірі 120,79 тис. гривень - при цьому кошти були списані шахраями - проте суд ухвалив несподіване рішення.

Жінка розповіла, що отримала повідомлення в "Приват-24" про надходження 60 тис. гривень на кредитну картку, а згодом ще 40 тис. гривень, що збільшило доступну суму до 100 тис. гривень. Коли вона звернулася до відділення банку, їй пояснили, що це звичайна практика, оскільки в країні введено воєнний стан і банк вирішив підвищити кредитні лінії.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ