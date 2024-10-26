Калина є незамінним чагарником для зимового саду, даючи такі необхідні вітаміни взимку, якщо її правильно заготовити.

Дізнайтеся корисні лайфхаки, як заготувати калину на зиму, щоб вона зберегла корисні властивості.

Зимові види калини цвітуть з листопада до березня, цвітіння відбувається тільки на зразках не менше 4-6 років.

Калина випромінює дуже дивовижний аромат з відтінками квітів, спецій, меду та ванілі.

Дайте кущам калини рости протягом 4-5 років після посадки, не обрізаючи їх. Після цього обріжте дорослу зимову калину після цвітіння, обрізавши пагони, на яких з'явилися квіти, на 2/3 і збалансувавши гілки куща.

Це не дасть рослині втратити гілки калини біля основи і спонукає її до зростання більшої кількості квітів. Також важливо видаляти мертву деревину на калині наприкінці літа та розчищати центр куща навесні.

Для густих екземплярів калини обріжте до землі приблизно третину гілок, які цвіли щороку.

Як заготувати калину на зиму, щоб вона зберегла корисні властивості:

Цілісні ягоди калини в цукрі.

Для заготівлі свіжих ягід калина на зиму вам знадобиться: 1 кг калини; 800 г цукру.

Для заготівлі калини в цукрі на зиму не потребує особливих знань та навичок.

Перебравши ягоди калину, промийте під проточною водою і розкладіть сушитися на рушник.

Не забудьте наперед простерилізувати банки для майбутньої заготівлі калини на зиму.

Дно кожної баночки засипаємо ложкою цукру. На солодку основу викладаємо трохи червоних ягід, покриваючи їх новим шаром цукру. Останній шар калини слід засипати цукром, повністю накривши ягоди.

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