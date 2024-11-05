Клієнт ПриватБанку звернувся зі скаргою на блокування його рахунків після проведення кількох p2p-переказів.

Скарга розміщена на порталі "Мінфін".

Крім того, це сталося після продажу криптовалюти, коли покупець "скасував переказ у банку". При цьому, підкреслюється, сам банк не зв'язувався з клієнтом.

У скарзі клієнт зазначає:

  • клієнт не займається на постійній основі здійсненням p2p-переказів;
  • йому прямо не сказали, чи саме це стало причиною блокування рахунків.

«Мені не назвали точну причину, але я переконаний, що це сталося через кілька p2p-переказів, які я здійснив раніше. Як результат, банк запідозрив мене в шахрайстві», – пояснив клієнт.

ПриватБанк

Він також підкреслив, що ПриватБанк не зв'язувався з ним для з'ясування деталей, а просто наступного дня закрив усі рахунки, включаючи рахунок ФОП. ПриватБанк відреагував на скаргу, попросивши клієнта надати свій номер телефону для розв'язання питання.

гроші

Раніше ПриватБанк також нагадав, що вилучені або забуті в банкоматах картки не повертаються їхнім власникам, незалежно від того, чи були вони випущені ПриватБанком чи іншим банком. У таких випадках клієнти повинні звернутися до свого банку для того, щоби скористатися можливістю відновлення своєї картки.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ