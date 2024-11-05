Він також підкреслив, що ПриватБанк не зв'язувався з ним для з'ясування деталей, а просто наступного дня закрив усі рахунки, включаючи рахунок ФОП.

Клієнт ПриватБанку звернувся зі скаргою на блокування його рахунків після проведення кількох p2p-переказів.

Скарга розміщена на порталі "Мінфін".

Крім того, це сталося після продажу криптовалюти, коли покупець "скасував переказ у банку". При цьому, підкреслюється, сам банк не зв'язувався з клієнтом.

У скарзі клієнт зазначає:

клієнт не займається на постійній основі здійсненням p2p-переказів;

йому прямо не сказали, чи саме це стало причиною блокування рахунків.

«Мені не назвали точну причину, але я переконаний, що це сталося через кілька p2p-переказів, які я здійснив раніше. Як результат, банк запідозрив мене в шахрайстві», – пояснив клієнт.

Він також підкреслив, що ПриватБанк не зв'язувався з ним для з'ясування деталей, а просто наступного дня закрив усі рахунки, включаючи рахунок ФОП. ПриватБанк відреагував на скаргу, попросивши клієнта надати свій номер телефону для розв'язання питання.

Раніше ПриватБанк також нагадав, що вилучені або забуті в банкоматах картки не повертаються їхнім власникам, незалежно від того, чи були вони випущені ПриватБанком чи іншим банком. У таких випадках клієнти повинні звернутися до свого банку для того, щоби скористатися можливістю відновлення своєї картки.

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