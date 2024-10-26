Підживлення дерев потрібне до того, як земля замерзне, щоб поживні речовини потрапили до коріння.
Можна підгодовувати дерева після перших заморозків на рік, якщо тільки земля у вашому регіоні знову прогріється після перших заморозків.
Не варто підгодовувати дерева, поки вони ще перебувають у фазі росту, надто рано восени. Це може пошкодити коріння дерев і призвести до утворення цвілі на коренях дерев узимку, особливо якщо в тому місці, де ви живете, випадає сніг.
Зачекайте до кінця жовтня або на початок листопада, щоб підгодувати дерева.
Як і у випадку з підживленням газону, найважливіше добриво, яке ви можете застосувати до газону, - це азот. Азот допоможе вашим деревам рости всю зиму та весну. Це часто використовується добриво для дерев, трави та інших рослин.
Деревам часто потрібно або калій, або фосфор для процвітання. Вони обидва є важливими поживними речовинами, необхідними деревам для того, щоб продовжувати добре рости та виробляти здорове листя.
Вашим деревам можуть знадобитися інші типи підживлення.
Найкращий спосіб дізнатися, чим підгодувати восени дерева – провести аналіз ґрунту поряд із вашими деревами.
Дерева зможуть сказати вам, яких ще поживних речовин не вистачає вашому конкретному ґрунту, і вони зможуть надати вам точну кількість додаткових поживних речовин і навіть необхідну кількість азоту, необхідну для ваших дерев для зростання.
Джерело: druidtreeservicenashvilletn.
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