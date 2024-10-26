Підживлення дерев пізньої осені забезпечить їх необхідними поживними речовинами, щоб вони пережили зиму та процвітали, коли знову настане весна.

Підживлення дерев потрібне до того, як земля замерзне, щоб поживні речовини потрапили до коріння.

Можна підгодовувати дерева після перших заморозків на рік, якщо тільки земля у вашому регіоні знову прогріється після перших заморозків.

Не варто підгодовувати дерева, поки вони ще перебувають у фазі росту, надто рано восени. Це може пошкодити коріння дерев і призвести до утворення цвілі на коренях дерев узимку, особливо якщо в тому місці, де ви живете, випадає сніг.

Зачекайте до кінця жовтня або на початок листопада, щоб підгодувати дерева.

Як і у випадку з підживленням газону, найважливіше добриво, яке ви можете застосувати до газону, - це азот. Азот допоможе вашим деревам рости всю зиму та весну. Це часто використовується добриво для дерев, трави та інших рослин.

Деревам часто потрібно або калій, або фосфор для процвітання. Вони обидва є важливими поживними речовинами, необхідними деревам для того, щоб продовжувати добре рости та виробляти здорове листя.

Вашим деревам можуть знадобитися інші типи підживлення.

Найкращий спосіб дізнатися, чим підгодувати восени дерева – провести аналіз ґрунту поряд із вашими деревами.

Дерева зможуть сказати вам, яких ще поживних речовин не вистачає вашому конкретному ґрунту, і вони зможуть надати вам точну кількість додаткових поживних речовин і навіть необхідну кількість азоту, необхідну для ваших дерев для зростання.

Джерело: druidtreeservicenashvilletn.

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