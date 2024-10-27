Він подав заяву до суду з проханням проводити розгляд справи у його відсутності, визнавши свою провину.

У Хмельницькій області суд розглядав справу щодо мешканця Шепетівки, який лаявся на працівників ТЦК та СП.

Інформація про це розміщена у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Інцидент стався в травні, коли чоловік, перебуваючи неподалік одного з магазинів, висловлювався нецензурно на адресу працівників ТЦК, порушуючи громадський порядок.

Він подав заяву до суду з проханням проводити розгляд справи у його відсутності, визнавши свою провину.

Судове рішення

Суд визнав чоловіка винним у правопорушенні та призначив штраф у розмірі трьох неоплачених мінімумів доходів громадян — 51 гривню. Крім того, він має сплатити судовий збір на суму 605 гривень.

Раніше Politeka також писала про те, що українець з трьома дітьми опинився без відстрочки від ТЦК. ТЦК відмовив у наданні відстрочки колишньому військовослужбовцю, батькові трьох неповнолітніх дітей, через те, що його дані не були перенесені до реєстру "Оберіг".

У травні 2023 року військовослужбовця звільнили зі служби ЗСУ на підставі статті 23 Закону про мобілізацію, оскільки він має на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років. Запис про те, що він не підлягає призову під час мобілізації, внесений до його військового квитка.

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