Всі види смородини люблять вологий, але добре дренований грунт, який не заболочується, а також правильне добриво.

Смородина найкраще росте на багатому, родючому ґрунті та в більш захищеному місці, також важливо знати, чим підгодувати восени смородину.

Осінь, мабуть, найкраща пора року для посадки в більшості регіонів, тому що грунт ще теплий з літа, і ваша смородина має добре вкоренитися до зими.

Смородина з відкритою кореневою системою дешевша, ніж вирощена в контейнерах, і її можна купити та посадити з пізньої осені до весни.

Ви можете купити вирощену в контейнерах смородину будь-якої пори року, але уникайте посадки в найтепліші місяці, щоб не стати рабом її поливу.

Чим підгодувати восени смородину?

Той факт, що смородині в осінній період потрібна мінеральна «підтримка», зазвичай не викликає сумнівів.

Це допомагає чагарникам переносити холоди взимку, задовольняти потреби у поживних речовинах та гарантувати гарний урожай наступного року.

Однак варто пам'ятати, що необхідно дотримуватись певних правил, щоб смородина отримала максимальну користь.

Які моменти слід мати на увазі при підживленні смородини?

Дозування. Іноді садівникам-початківцям може здатися, що від надлишку поживних речовин нічого не трапиться: адже це корисні компоненти.

Це помилка.

Підживлюйте смородину добривом із високим вмістом калію.

Розкидайте дві жмені на квадратний метр навколо смородини. Слабкі рослини можуть виграти від додаткового підживлення з високим вмістом азоту, наприклад, сульфатом амонію, у кількості 25 г на квадратний метр.

Смородину підживлюйте рідким добривом. Крім того, щорічно підгодовуйте верхні 5 см грунтової суміші для горщиків, намагаючись не пошкодити коріння, і замініть свіжим компостом без торфу, змішаним з гранульованим універсальним добривом.

Джерело: rhs .

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