Вона зазначила, що до серпня 2021 року у військовій частині казали, що місцеперебування її чоловіка невідоме.

Міноборони України не погодилося виплатити одноразову грошову допомогу дружині та дитині загиблого військового.

Про це свідчить постанова Львівського окружного адміністративного суду від 8 жовтня.

Боєць, чия родина вимагала ці виплати, загинув ще у 2015 році, проте до 2021 року його вважали зниклим безвісти. Родичі оскаржили рішення Міністерства оборони у суді.

Деталі справи

Згідно з матеріалами суду, позивачка отримала свідоцтво про смерть чоловіка лише у серпні 2021 року, хоча він загинув у Донецьку в січні 2015 року. У листопаді 2022 року дружина та донька загиблого звернулися до Міноборони з проханням про виплату допомоги, однак отримали відмову. Відмову аргументували тим, що минув трирічний термін після загибелі, протягом якого родина мала право на виплати. Дружина загиблого вирішила звернутись до суду. Вона зазначила, що до серпня 2021 року у військовій частині казали, що місцеперебування її чоловіка невідоме. Представник Міноборони позов не визнав і попросив суд відхилити це звернення.

Рішення суду

Суд визнав, що відмова у виплатах була неправомірною, після закінчення 2021 року позивачка не була обізнана про смерть чоловіка та про його право на отримання допомоги. Рішення Міноборони було скасовано, і суд зобов'язав відомство повторно подати звернення на виплату з урахуванням судового рішення.

На цей момент рішення суду ще не набрало чинності. Сторони мають 30 днів для подачі апеляції.

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