У пору цвітіння піонів - справжня радість у саду, але щоб вони радували вас рік у рік, півонії потрібно правильно підгодовувати.

Дізнайтеся про все, що вам потрібно знати про підживлення піонів і чи варто їх удобрювати восени, перед зимовими морозами.

Піони особливо залежать від хорошого запасу поживних речовин у фазі росту, тому що в холодну пору року багато видів цієї красивої квітки зимують під землею у вигляді кореневища.

Саме там зберігаються всі поживні речовини, необхідні для нових пагонів навесні. Якщо піони не було достатньо удобрено попереднього року, цей дефіцит відбивається на запасі поживних речовин у кореневищах.

З появою бруньок у піонів після зимового спокою слід також почати підживлення, зрештою, підживлення в новому році має отримати правильну підтримку.

Остання підживлення піонів проводиться в липні або серпні, перед тим, як ваші піони зацвіте востаннє, щоб попрощатися з літом. Пізніше слід уникати підгодівлі, тому що пізніші пагони не можуть загартувати до зими.

Чим підгодувати піони?

Азот (N) повинен бути присутнім у мінімальній кількості, тому що вам не потрібен неприродний стрибок зростання піонів.

Фосфор (P) сприяє, серед іншого, утворенню квітів, що і дає піонам їх особливе місце у вашому саду - тому тут потрібна найбільша кількість.

Калій (K) регулює водний баланс, але однаково відповідає за зростання коренів і морозостійкість піонів . Тому він має бути другим за кількісним співвідношенням.

Для більшості піонів слід уникати мінеральних добрив, оскільки при такому типі добрив виникає надлишок поживних речовин, що швидко пригнічує рослину.

Джерело: plantura.garden.

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