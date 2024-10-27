У Львові чоловік залишив територію Територіального центру комплектування, відмовившись від призову.

Про це йдеться в матеріалах Єдиного реєстру судових рішень.

Обставини справи

Згідно з повідомленням суду, чоловіка було визнано придатним до військової служби після медичного огляду. Однак він відмовився прийняти повістку та відправитися до військової частини. На суді підсудний заявив, що його привели до військового комату працівники ТЦК, де, після підтвердження його придатності, він мав прибути до військової частини. Проте через наявні судимості його там не прийняли.

Не отримавши дозвіл залишити територію для переодягання, чоловік викликав поліцію і самовільно залишив військовий об'єкт. Після цього він більше не повернувся до ТЦК.

Судове рішення

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову і призначив йому три роки ув'язнення.

Раніше Politeka також писала про те, що українець з трьома дітьми опинився без відстрочки від ТЦК.

У травні 2023 року військовослужбовця звільнили зі служби ЗСУ на підставі статті 23 Закону про мобілізацію, оскільки він має на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років. Запис про те, що він не підлягає призову під час мобілізації, внесений до його військового квитка.

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