Ляшенко призначений на посаду заступника керівника Сумської обласної прокуратури у жовтні 2020 року, а вже наступного року почав отримувати пенсію.

Прокурори в Україні можуть вийти на пенсію в досить молодому віці та отримувати чималі суми; так, заступник керівника Сумської обласної прокуратури, 39-річний Олексій Ляшенко, задекларував пенсію в розмірі 385 499 грн за 2023 рік.

Про це пише Телеграф.

Вперше він отримав пенсійні виплати у декларації 2021 року, коли йому було всього 36 років.

Минулого року Ляшенко також вказав 1 479 796 грн заробітної плати за основне місце роботи і додатково отримав 35 020 грн соціальної допомоги. У власності – автомобіль LEXUS GX 460 2015 року випуску, який оцінюється у 938 тис. грн. Також прокурор задекларував квартиру в Харкові площею 87 м².

Його дружині належать квартира у Харкові (49,7 м²), будинок у Змієві Харківської області площею 194,9 м² та дві земельні ділянки в тому ж населеному пункті.

Ляшенко призначений на посаду заступника керівника Сумської обласної прокуратури у жовтні 2020 року, а вже наступного року почав отримувати пенсію. Раніше він понад шість років працював представником військового прокурора Сумського гарнізону, три роки займав посаду військового прокурора Луганського гарнізону в зоні АТО, а також був прокурором Луганської області. Нагороджений відзнаками, зокрема президентською "За участь в антитерористичній операції", має статус учасника бойових дій.

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