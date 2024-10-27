У квитанціях буде врахований обсяг споживання за газовий рік, що завершився у вересні 2024 року, тому важливо передавати показники газового лічильника.

В Україні зменшилася кількість компаній, які постачають природний газ для населення і також, відомі цінові пропозиції газопостачальників, у тому числі ГК "Нафтогаз", для побутових споживачів з 1 листопада 2024 року.

Про це повідомляє профільний портал "ГазПравда".

Згідно з рішенням уряду, в рамках продовження дії спеціальних обов'язків щодо постачання природного газу до завершення опалювального сезону (30 квітня 2025 року) ціна блакитного пального для споживачів залишається незмінною.

Це рішення стосується побутових споживачів, а також виробників тепла, електроенергії та операторів газорозподільних систем.

Враховуючи категорії споживачів, ціна газу від ГК "Нафтогаз" варіюється від 7,42 до 16,5 грн за кубометр. Для населення вартість блакитного пального залишитися на фіксованому рівні воєнного стану — 7,96 грн за кубометр.

Щодо доставки газу, тариф у листопаді не змінюється, проте його перегляд планується на 2025 рік для всіх споживачів. У квитанціях буде врахований обсяг споживання за газовий рік, що завершився у вересні 2024 року, тому важливо передавати показники газового лічильника.

Експерти зауважили, що "сума, яку ви платите за доставку блакитного пального у 2025 році, залежатиме від спожитого обсягу з 1 жовтня 2023 року по 30 вересня 2024 року".

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