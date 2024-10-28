Підвіконня та карнизи часто є гарними місцями для вирощування зелені у контейнерах, ви можете використовувати їх для створення невеликого, але корисного городу.

Яку зелень найпростіше виростити на підвіконні?

Майже всю їстівну зелень можна вирощувати в контейнерах на підвіконні... Але для ідеального городу на вікні вам, мабуть, знадобляться зелень не надто велика, яка має приємний смак, виглядає красиво, дає багато їжі або їх важко купити.

Щоб отримати максимальну віддачу від свого маленького городу на підвіконні, головним ключем для вирощування зелені є вибір правильних сортів для вирощування в домашніх умовах.

Для кращого вирощування на підвіконні садівники рекомендують сорти «бебі», «міні» або «карликові».

Отже, яку зелень найпростіше виростити на підвіконні:

Листова зелень

Руккола

Мангольд - рубіновий або райдужний, що додає яскравих фарб

Капуста

Салат-латук - сорти "Амішські ластовиння", "Маленький Цезар" і "Світі Бебі" - хороші варіанти.

Також серед зелені, яку найпростіше виростити на підвіконні - суміш пряної молодої зелені, наприклад:

Трави

Кервель

Зелена цибуля

Коріандр

Часникова цибуля

Меліса лимонна

М'ята

Петрушка

Зелена цибуля.

Джерело: bbg.org

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