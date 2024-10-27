Суд також ухвалив рішення провести виплати без обмеження максимальної суми пенсії, спираючись на довідку обласної прокуратури про зарплату.

Очільник Дніпропетровської обласної прокуратури Сергій Біжко оформив пенсію по інвалідності під час повномасштабної війни і отримує ці виплати вже два роки.

Цю інформацію було отримано з даних електронної декларації.

У документах вказано, що Біжко отримує пенсію лише два роки, проте точна причина, чому йому було надано статус інваліда, залишається невідомою.

За повідомленням видання Commetns.ua, після свого призначення на посаду обласного прокурора він домігся підвищення своєї пенсії.

15 листопада 2023 року Дніпропетровський окружний адміністративний суд задовольнив його позов, зобов’язавши Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області перерахувати та виплатити пенсію на рівні 60% від його щомісячної заробітної плати. Суд також ухвалив рішення провести виплати без обмеження максимальної суми пенсії, спираючись на довідку обласної прокуратури про зарплату.

Згідно з декларацією Біжка, за 2023 рік на посаді обласного прокурора він заробив 1 млн 782 тис. грн, що становить близько 148 тис. грн на місяць. Після перерахунку його пенсія може становити приблизно 88 тис. грн на місяць.

Зараз, в Україні триває велике розслідування щодо можливого залучення прокурорів під час отримання статусу особи з інвалідністю та призначення пенсійних виплат. Перевірка охоплює всі регіони країни, і виявлено високий відсоток прокурорів з таким статусом на Черкащині та Хмельниччині.

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