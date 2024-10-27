Крім того Фролов зазначає, що після підриву греблі Каховської ГЕС в Україні постійно зростає кількість ВПО, а також триває примусова евакуація дітей та цивільних осіб.

Скасування виплат розміром 2-3 тисячі гривень для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) торкнулося близько 1,5 мільйона людей.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" проект Павло Фролов, народний депутат від "Слуги народу" та голова тимчасової спеціальної комісії ВР з питань захисту прав ВПО.

В уряді стверджують, що в бюджеті на 2025 рік не передбачено коштів для ВПО.

Крім того Фролов зазначає, що після підриву греблі Каховської ГЕС в Україні постійно зростає кількість ВПО, а також триває примусова евакуація дітей та цивільних осіб з небезпечних районів, зокрема з Донецької та Сумської областей.

— На фоні цих подій скорочується фінансування потреб ВПО. У проекті бюджету на 2025 рік передбачено 48,5 мільярдів гривень, що на 9,1 мільярда менше, ніж цього року. Наразі трохи більше мільйона ВПО отримує допомогу, тоді як ще в лютому її отримали 2,5 мільйона громадян, — пояснив він.

Нардеп також додав, що спеціальна комісія, яку він очолює, ухвалила рішення не підтримувати бюджет, якщо обсяг фінансової допомоги на розміщення ВПО не збільшується. — У нас є проект 10382, який передбачає відновлення виплати ВПО, і ми вимагаємо його ухвалення та встановлення справедливих критеріїв для отримання допомоги. Уряд же запровадив несправедливі критерії. Наприклад, якщо у вас є депозит на 100 тисяч гривень, ви втрачаєте право на отримання виплати, хоча цей депозит може бути успадкованим, і ви не маєте на нього права, або строк повернення депозиту не настав. А якщо людина захворіла серйозно? Ці кошти можуть витратитися на ліки, — зауважив Фролов.

Він також акцентував увагу на критеріях доходу родини у 9 444 гривні.

— Якщо ваш дохід перевищує цю суму, ви не можете отримати виплати. Для родини з кількох людей цих коштів може вистачити на житло, але якщо це одна особа, то що можна зняти на ці кошти, щоб ще й вижити? Це дуже несправедливо, — вважає нардеп.

Обговорюючи перспективи ухвалення законопроекту, Фролов наголосив про необхідність включення його до порядку денного пленарного засідання.

— На жаль, він не доходить до голосування. Ми вже писали листи, робили звернення, виступали з трибуни та особисто обговорювали цю тему. Ситуація з бюджетом складна. Якщо не вдасться прийняти законопроект 10382, ми вимагаємо, щоб уряд швидко врегулював цю проблему, прибравши дискримінаційні вимоги та забезпечивши справжній захист людей, — резюмував Павло Фролов.

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