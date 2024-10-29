Ароматний кріп з його пір'ястим зеленим листям зазвичай використовується в соліннях, супах, заправках і стравах з картоплі, його легко вирощувати на підвіконні.

Кріп також відмінна рослина для посіву в приміщенні, ось як сіяти, вирощувати та збирати кріп на підвіконні восени.

Кріп чудово почувається в садах з невеликими просторами, включаючи горщики, контейнери та високі грядки.

Найважливіше при вирощуванні кропу в горщику чи контейнері на підвіконні – переконатися, що кропу достатньо місця для зростання.

Як виростити свіжий кріп восени?

Отримати грунт для розсади: Почніть із вибору ґрунтової суміші, багатої на органічні речовини.

Сіяти насіння кропу: Посійте насіння кропу на відстані один від одного в контейнері, заглиблюючи його в ґрунт. Дайте насіння кропу добре просочитися, потім поставте контейнер на сонце.

Знайдіть місце для вирощування кропу восени: Вам слід встановити його в місці, яке отримує не менше 5-6 годин сонячного світла на день.

Перемістіть свій контейнерний сад на сонце (за бажанням). Якщо у вас немає відповідного місця, перемістіть контейнер у більш сонячні місця.

Що стосується хвороб, вам потрібно стежити за борошнистою росою і хибною борошнистою росою.

Обидва захворювання спричинені високою вологістю та надлишком вогкості на листі кропу. Вміст кропу на сонці може допомогти йому висохнути та запобігти розвитку цих грибків.

Джерело: gardenuity .

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