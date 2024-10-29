У міру зміни сезонів з осені на зиму погода може стати дещо непередбачуваною, тому варто знати, як восени захистити айстри від раптових морозів.

Зараз саме час спланувати, як ви впораєтеся з першим похолоданням у вашому саду, дізнайтеся, восени захистити айстри від раптових морозів.

Навіть легкий мороз може серйозно пошкодити чи навіть знищити всю клумбу ваших айстр.

Однак, за наявності належних бар'єрів ви зможете продовжити життя своїх айстр і насолоджуватися їхньою красою до осені.

Тут експерти діляться корисними порадами, як уберегти ваші улюблені айстри від будь-яких небезпек, пов'язаних із раптовими морозами.

Кращий спосіб запобігти пошкодженню вашого квітника айстр морозами - створити ковдру або бар'єр між холодом і квітами, які ви хочете врятувати.

Утеплене покриття для рядів айстр - ще один відмінний варіант для захисту рослин. Воно не тільки захищає від заморозків, а й утримує тепло із ґрунту, створюючи тепличне середовище.

Мульча - відмінний спосіб уберегти ваші айстри від раптових морозів від небезпек заморозків.

Садівники рекомендують використовувати мульчу невеликою товщиною для оптимального захисту айстр. Це дозволить теплу залишатися у ґрунті.

Садовий ковпак - округла кришка, яка діє як теплиця навколо однієї рослини айстр - це простий та ефективний спосіб запобігти заморозкам.

Джерело: marthastewart .

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