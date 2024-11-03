Жолнович також наголосила, що реформа соціальної підтримки спрямована на надання допомоги людям з інвалідністю.

У соцмережах поширюється недостовірна інформація, яка створює хибне виявлення про реформу медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) і систему підтримки осіб з інвалідністю.

Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Проте ця реформа жодним чином не позначиться на пенсійних виплатах людям з інвалідністю, які мають на них законне право.

Жолнович пояснила, що в соцмережах активно розповсюджується некоректна інформація, яка провокує негативне ставлення до змін у МСЕК та системі підтримки осіб з інвалідністю.

Міністр запевнила, що всі українці, яким призначено пенсії по інвалідності, продовжуватимуть отримувати їх без зменшення розміру навіть після реформи.

Жолнович також наголосила, що реформа соціальної підтримки спрямована на надання допомоги людям з інвалідністю. Зміни покликані прискорити надання підтримки, зменшити бюрократію та зробити систему прозорішою та зручнішою для отримання допомоги у разі захворювання чи травми.

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